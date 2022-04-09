Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом он сказал в своем заявлении по результатам встречи с Джонсоном, передает «Униан».

Зеленский поблагодарил британского премьера за визит в Киев и назвал его проявлением постоянной и весомой поддержки Украины.

«… Подводили итоги нашей совместной работы в режиме стратегического диалога, планировали будущие проекты между нашими государствами, осматривали Киев», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что теперь Джонсон воочию увидел, как изменилась Украина после начала полномасштабной войны.

«Вывод один, он наш общий: мы должны еще больше давить на РФ, давить действенной помощью народу Украины именно в защите от РФ, давить санкциями», — подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил Великобританию, которая продолжает применять против РФ мощные санкции, и подчеркнул, что другие демократические западные государства должны брать с нее пример.

«Пора ввести полное эмбарго на российские энергоносители, увеличить предоставление нам оружия», — заявил он.

По словам президента, они с Джонсоном совместно согласились, что необходимо усилить антивоенную коалицию.

Кроме того, Зеленский проинформировал премьера Британии о ходе переговоров с РФ и о четкой позиции Украины о том, что мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий для Украины.

«Мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль», — заметил он.

Глава государства также добавил, что обсудил с Джонсоном основные направления, на которых необходимо сосредоточить усилия на этом пути.

«Определили ключевые задачи и скоординировали нашу дальнейшую работу. Мы максимально консолидируем поддержку нашего государства в усилении обороноспособности наших войск, в поддержке наших граждан как в Украине, так и за ее пределами, а также в восстановлении Украины… Мы будем вместе отстраивать нашу страну, наши прекрасные города», — сказал он.

Отметим, что Джонсон вместе с Зеленским прошёлся по улицам Киева.