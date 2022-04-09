Участники благотворительной акции в Варшаве собрали €9,1 млрд помощи украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Сегодня мы собрали €9,1 млрд для людей, спасающихся от вторжения на Украине и за рубежом. И больше будет!», — написала она в Twitter.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, €1 млрд из этой суммы был выделен ЕК. «Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития объявил о предоставлении дополнительного кредита в размере €1 млрд для покрытия потребностей людей, перемещенных в результате вторжения», — отмечается в нем.

Акция в помощь беженцам с Украины была инициирована Европейской комиссией и правительством Канады.