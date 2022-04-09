Запланированный на понедельник визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отложен из-за срочной операции короля Иордании Абдаллы II, передает «Анадолу».

«По сообщению пресс-службы президента Турции, причиной переноса даты визита является срочная медицинская операция короля Иордании Абдаллы II», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Эрдоган 11 апреля посетит Иорданию. В Аммане были запланированы переговоры на высшем уровне в формате «один на один» и с участием делегаций.