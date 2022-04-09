ВСУ полностью освободили от российских войск село Ольховка Харьковской области. Украинские военные оказали местным жителям гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

«Еще одно направление на Харьковщине освобождено от врага-поселок Ольховка! Ситуация на указанном направлении — управляемая и контролируется силами сектора безопасности и обороны Харьковской области», — написал Мельник.

Он также добавил, что в ходе работы была оказана необходимая гуманитарная помощь местным жителям в виде пищевых наборов и бытовых средств индивидуальной гигиены.