Если поставки российского газа в Европу прекратятся, Швейцарии также придется сократить его потребление. Однако она будет иметь преимущество перед другими странами благодаря поставкам из Азербайджана и Северной Африки.

Об этом сказал AWP Томас Хегглин из Швейцарской ассоциации газовой промышленности (VSG).

«Мы должны быть к этому готовы. Недостаток поставок российского газа невозможно было полностью компенсировать в Европе, по крайней мере, в краткосрочной перспективе и без сокращения его потребления. Однако в этом сценарии у Швейцарии все равно будет важное преимущество, так как она сможет продолжать получать газ с юга — из Северной Африки через Италию — и из Азербайджана», — отметил он (цитата по Trend).

Хегглин подчеркнул, что если в Швейцарии возникнет дефицит, будут приняты соответствующие меры управления.

«К ним относятся, например, переход на мазут для потребителей с двухтопливными системами (в которых природный газ может быть заменен мазутом), призывы к экономии и квоты для крупных потребителей.

Однако в настоящее время безопасность поставок газа в Швейцарию в значительной степени обеспечена. Газа для промышленности должно быть достаточно, даже если цены на него чрезвычайно высоки.

При этом большой проблемой является обеспечение газоснабжения на предстоящую зиму. Именно по этой причине Федеральный совет уже принял решение о конкретных мерах в начале марта. Таким образом, газовые компании должны иметь возможность совместно покупать газ, емкости для хранения и сжиженный природный газ (СПГ)», — добавил он.

По словам Хегглина, газовая отрасль нацелена на то, чтобы предложить возможное решение Федеральному совету вместе с ответственными ведомствами и органами.

ЕС хочет сократить импорт российского газа на две трети к концу года по сравнению с предыдущим годом. Более 40% импортируемого газа поступает из России; Германия особенно зависит от этого импорта. Для сравнения, потребление газа в Швейцарии довольно низкое. Сырье составляет около 15% потребности страны в энергии.