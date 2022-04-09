Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала информацию СМИ о получении гражданства Израиля в своем Telegram.

В видеозаписи она прокомментировала сообщения «пропагандистских» Telegram-каналов, которые активно растиражировали новость. Собчак заявила, что находится в Подмосковье.

«Вот хотела рассказать: нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе. Вот, видите, у нас тут в Израиле тоже лед, уточки и ресторан «Причал», очень похожий на ресторан Аркадия Новикова. Но конечно это тоже все — фотообои, потому что я сейчас, видимо, нахожусь, как минимум у Стены Плача», — сказала Собчак.

Она добавила, что информация о проданной квартире в центре Москвы тоже не соответствует действительности, поскольку блогер уже восемь лет живет за городом и неоднократно об этом упоминала.