В Киеве началась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель главы ОП Андрей Сибига.
Визит не анонсировался.
В Киеве началась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель главы ОП Андрей Сибига.
Визит не анонсировался.
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