Всего через несколько часов после бесчеловечного ракетного обстрела железнодорожного вокзала в украинском городе Краматорск , в результате которого погибли не менее 50 мирных жителей, вице-президент BILD Пол Ронцхаймер поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

«Я больше не могу плакать», — сказал Зеленский на вопрос Ронцхаймера, плачет ли еще украинский президент после резни в Краматорске, в Буче, после сотен погибших.

Зеленский также заявил, что «испытывает ненависть к России, к русским солдатам»: «Когда я вижу эти образы перед глазами. Убитые дети без ног, без рук. Это обида, это ужасно».

Зеленский также сказал, что уже не может вспомнить, когда последний раз нормально спал.

«Я ничего не вижу (когда закрываю глаза ночью. – Ред.). Спать очень трудно», – добавил президент.

В этом же интервью украинский президент гневно высказался относительно реакции европейских лидеров на события в Буче: «Это было не с Шольцем. Но наипоганейшая речь одна была. Один из политиков Европейского союза сказал: «А покажите нам доказательства, что это действительно так было, что это не инсценировка. Покажите нам эти доказательства!»