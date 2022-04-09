На сегодняшнем брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области».

«Подразделения российских вооруженных сил покинули Ирпень, где предполагается провокация Киева, более недели назад», — утверждают в военном ведомстве России.