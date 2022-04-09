На сегодняшнем брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области».
«Подразделения российских вооруженных сил покинули Ирпень, где предполагается провокация Киева, более недели назад», — утверждают в военном ведомстве России.
Пентагон подтвердил, что ракету «Точка-У» по ж/д вокзалу в Краматорске выпустила именно Россия.
Приказ был отдан генералом ФАШИСТСКОЙ РУССКОЙ армии aлександром дворниковым.