В Баку и на Абшеронском полуострове 10 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что ночью местами вероятны небольшие дожди.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным. Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем — 16-20° тепла. В Баку ночью будет 9-11°, днем — 18-20° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана будет также без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем — 20-25° тепла, в горах ночью — 0-5°, днем — 7-12° тепла.