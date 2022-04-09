Гиперзвуковое оружие развивает такую скорость, что его не могут сбить традиционные системы противоракетной обороны, пишет The Times. Страны всего мира торопятся поскорее обзавестись им. На сегодняшний день самые передовые возможности у России, Китая и США.

Обычно они летают ниже баллистических ракет и разгоняются свыше 6 200 километров в час – это более чем в пять раз быстрее скорости звука.

Вообще существует два основных типа: планирующие и крылатые. Первые запускаются в космос и оттуда маневрирует к своей цели, а вторые используют кислород воздуха и создают тягу, благодаря которой движутся с постоянной скоростью и на постоянной высоте.

По данным издания, в отличие от баллистических ракет они не следуют заранее заданной дугообразной траектории. Из-за того, что они меняют траекторию, их труднее отслеживать и уничтожать, поскольку противник не знает, какова их конечная цель. Гиперзвуковое оружие может оснащаться как обычными боеголовками, так и ядерными.

«Страны всего мира торопятся поскорее обзавестись оружием этого типа. На сегодняшний день самые передовые возможности у Китая, США и России, а другие страны – например, Великобритания, Австралия, Франция и Германия – пока лишь присматриваются.

Гиперзвуковых систем появляется все больше, и страны уже задумались о «противогиперзвуке», чтобы сбивать приближающиеся ракеты.

Однако старший специалист по военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований Дуглас Барри (Douglas Barrie) признал, что на данный момент никакой защиты от этой технологии нет.

Он сказал: «Сверхскоростное оружие находится в зачаточном состоянии, поэтому защита от него тоже только развивается».

Перед началом украинской операции Россия запустила с десяток новых гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» с фрегата и еще две – с подводной лодки», — пишет издание.