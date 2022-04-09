Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью, а также о запрете импорта энергоносителей из России в свете «военной операции» в Украине. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома, сообщает ТАСС.

Байден подписал оба документа. О том, что он намерен это сделать, ранее сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Уже в марте президент подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ. Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует эту меру.

О намерении США и их союзников по Североатлантическому альянсу выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией Байден также ранее заявлял. По его словам, предпринять шаги с целью лишить Россию статуса участницы режима наибольшего благоприятствования собирается каждая из этих стран. При этом для лишения данного статуса в США необходимо одобрение законодателей.

Приостановка нормальных торговых отношений означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования. Приостановка этого режима в отношении РФ и Беларуси позволит американской администрации устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, являющихся членами Всемирной торговой организации (ВТО). Эти полномочия будут действовать до 1 января 2024 года. При этом, как отмечалось в распространенных ранее пояснительных документах, у президента США будет возможность восстановить нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, «если эти страны прекратят свои агрессивные действия в отношении Украины, а также при выполнении определенных иных условий».