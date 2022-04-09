В Армении — очередной всплеск прозападных настроений. Здесь, судя по результатам социологических исследований, растёт популярность идеи…вступления в НАТО. Как показал опрос, проведённый специалистами Экспертного центра SOCIES при содействии ЕрГУ и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра и посвящённый внешнеполитическим приоритетам армянского общества после «шашлычной революции» Пашиняна и 44-х дневной войны в Карабахе, 34,1% граждан Армении полагают, что для обеспечения безопасности их страна должна состоять в НАТО. При этом в вопросе «зонтика безопасности» в пользу ОДКБ склоняются только 29,1% опрошенных, 26% — не считают гарантом безопасности для Армении ни один из упомянутых военных блоков, а 10,7% заявили, что вообще не имеют представления об этих структурах.

Еще «контрастнее» оказались результаты опроса во внешнеэкономической сфере, Здесь, напомним, 46,1% сочли наиболее перспективным членство Армении в Европейском Союзе, в то время как за ЕАЭС высказались только 28,7% респондентов. В сфере образования 56% связывают будущее с ЕС, 37% — с США, Россия «набрала» 29% голосов, а на четвёртом месте оказался Китай — 15%. И, наконец, 69,7% опрошенных уверены, что Армении надлежит отношения с Россией ограничить, а с ДНС и США — расширить.

Опрос, строго говоря, не референдум. И от его результатов проще всего отмахнуться. Но…если официально недавнюю трехстороннюю встречу в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя ЕС Шарля Мишеля Москва прокомментировала вполне благосклонно, на уровне экспертного сообщества главе правительства Армении дали понять: Москва не в восторге, что отправился Пашинян на переговоры не в Москву, а в Брюссель. Еще раньше в столице РФ выразили недовольство тем, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян запросил консультации в штаб-квартире НАТО. По официальной версии, в Армении обиделись на Россию за то, что та будто бы не оказала Еревану ожидаемой поддержки во время 44-дневной войны (самолёты с оружием под видом «стройматериалов» и «гуманитарной помощи» в Ереване изящно вынесли за скобки). Но в реальности нынешняя «смена настроений» в Армении более всего напоминает, пардон, «бегство форпоста с корабля» — то ли курс этого самого корабля ереванскую верхушку не устраивает, то ли в Армении таким образом делают выводы из тех неприятностей, с которыми сталкивается РФ на международной арене вообще, и из обещаний Запада распространить санкционное давление и на ее ближайших союзников, в частности.

Безусловно, каждая страна имеет право выбирать себе союзников и самостоятельно определять вектор военного, экономического и гуманитарного сотрудничества. Но в НАТО, если кто забыл, входит Турция. И что же — в Ереване рассчитывают вступить в Североатлантический альянс, не отказавшись от своих притязаний на шесть восточноанатолийских вилайетов и по-прежнему малюя на гербе Агры-Даг? Или там всерьёз полагают, что ради принятия в свой состав маленькой, но гордой многострадальной Армении в НАТО решат пожертвовать отношениями с Турцией, с ее 80-миллионным населением, мощной армией, набирающим силу ВПК, собственными союзниками в весьма перспективных регионах?

И самое главное, Армения, напомним, входит в ЕАЭС и ОДКБ, а значит, несет в отношении РФ определённые обязательства, причем и правовые, и политические, и если угодно, моральные. Российские ТГ-каналы уже отреагировали на ереванский «социологический союрприз», не без иронии посетовав, что в Ереване «потом удивляются, что к Казахстану, Беларуси или Таджикистану у России иное отношение, нежели к Армении», где постоянно наступают на те же грабли, «пытаясь усесться на двух стульях».

Можно, конечно, воздержаться от экскурсов в историю, не напоминать, сколько раз армянские дельцы от политики предавали те страны, где жили, и не озвучивать язвительных вопросов, не настала ли теперь очередь России узнать на собственном примере, как в Ереване понимают благодарность, верность и хотя бы исполнение своих союзнических обязательств.

Но при этом есть еще и конкретика. Армения, если кто забыл, получает от России множество преференций и разнообразных «подарков», от внутренних цен на нефть, газ, необработанные алмазы и оружие и до льготных кредитов. За ее безопасность, напомним в который уже раз, отвечает 102-я российская база, то есть Москва. За охрану границ с Ираном и Турцией — ФСБ России, то есть тоже Москва. Более того, уже после публикации результатов опроса глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим армянским коллегой заверил, что Россия продолжит помогать Армении в «обеспечении охраны границы и укреплении обороноспособности».

И что же — в Армении действительно решили отказаться от всех тех «конфеток» и «вкусняшек», которые обеспечивает ей союз с Россией? Там готовы сами охранять границы, содержать свою инфраструктуру, покупать нефть, газ, ЗРК «Оса» и ракеты для ОТРК «Искандер» по мировым ценам, а не получать их в подарок? Или же результаты опроса — это не более чем часть «торга» с Москвой и очередная дешевая во всех смыслах попытка «расколоть» ее на более активную помощь? Но если так, то станут ли в мире вообще воспринимать Армению как государство, в которое имеет смысл вкладывать политические инвестиции, а не только устраивать шоу перед камерами в расчете на голоса местных армян?

Впрочем, это уже не наши проблемы.

Нурани, обозреватель Minval.az