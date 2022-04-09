Соединенные Штаты не ожидают, что Россия может быть исключена из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили изложить предложения администрации США о реформе в СБ ООН. «Я знаю, вы задаете вопрос о том, можно ли исключить Россию из числа постоянных членов [СБ ООН]. Мы не ожидаем, что это произойдет. Но очевидно, что предпринятый вчера (в четверг) шаг по приостановлению членства России в Совете ООН по правам человека является показателем международной реакции и ужаса перед злодеяниями, которые мы наблюдаем на местах на Украине. Помимо этого, у меня нет других прогнозов относительно реформ», — ответила Псаки.