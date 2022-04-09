Пентагон считает «неубедительными» заявления России о том, что ее силы не участвовали в нанесении удара по вокзалу Краматорска.

Данную информацию озвучил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Наша оценка – что это был удар русских и что для его нанесения они использовали баллистическую ракету малой дальности», – сказал он.

В Пентагоне полагают, что российские силы использовали ракету SS-21 Scarab (название, используемое в классификации НАТО для типа ракет, которые в бывших советских странах известны как «Точка-У»).