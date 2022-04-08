Организация Объединенных наций осудила ракетный удар по железнодорожной станции в городе Краматорск на востоке Украины.

«Сегодняшний удар по железнодорожной станции Краматорск на востоке Украины, в результате которого погибли и получили ранения десятки мирных жителей, ожидающих эвакуации, в том числе множество женщин, детей и стариков, а также другие нападения на мирных жителей и на гражданскую инфраструктуру, совершенно неприемлемы», — заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, подобные нападения являются «грубым нарушениями международного гуманитарного права и прав человека».

Представитель Всемирной организации подчеркнул, что виновные в произошедшем должны быть привлечены к ответственности.

«Генеральный секретарь (ООН) напоминает всем сторонам об их обязательствах в рамках международного права по защите гражданских лиц и о необходимости срочно договориться о гуманитарном перемирии, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию и гуманитарный доступ к населению, оказавшемуся в зоне конфликта», — говорится в заявлении Дюжаррика.

Пресс-секретарь также подтвердил призыв главы ООН ко всем заинтересованным сторонам «немедленно положить конец этой жестокой войне».