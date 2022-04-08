Все страны, которые занимают сбалансированную позицию в отношении вопроса членства России в СПЧ ООН, подвергаются давлению, их принуждают к русофобии, утверждает Дмитрий Песков.

Он прокомментировал голосование за приостановку членства России в СПЧ ООН дружественных РФ стран, в частности, Сербии и Венгрии и ответил на вопрос, изменится ли как-то отношение Москвы к этим странам.

«Это не вопрос того, чтобы понять и простить (дружественные страны, которые все же проголосовали «за»). Это вопрос понимания той непростой обстановки, того беспрецедентного давления, и, я бы сказал, принуждения к русофобии. Все это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть какую-то сбалансированную позицию. Мы это понимаем», — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, СПЧ ООН только проиграет от принятого решения.

«Скажем так, никакой добавочной стоимости совету это не дает. Наоборот, он теряет в этой ситуации», — сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что решение о приостановке членства РФ в СПЧ ООН дискредитирует сам Совет и снижает его статус.