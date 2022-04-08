Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от визита в город Буча в Киевской области из-за разногласий с правительством Украины. Об этом сказано в его заявлении.

«Что касается приглашения, я хотел бы, чтобы отдельные представители украинского правительства полностью понимали сильную поддержку, которую грузинский народ и его правительство оказывают Украине и украинскому народу. Эта поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных чиновников Украины отделить грузинский народ от своего правительства… На фоне непонятности этих вопросов официальное приглашение выглядит неуместным», — заявил Папуашвили в своем заявлении.