Переговоры президента Украины Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля начались в пятницу в украинской столице.

«Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, прибывшими с визитом в нашу страну», — сообщает офис Зеленского.

По данным аппарата украинского президента, переговоры пройдут в узком кругу, затем глава государства и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ.

