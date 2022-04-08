Великобритания направит Украине вооружение на 100 миллионов фунтов, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Сегодня я могу объявить, что Великобритания дополнительно направит вооруженным силам Украины высококачественную военную технику на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, в том числе больше зенитных ракет Starstreak, 300 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов», — сказал Джонсон.

Он добавил, что Британия направит Украине еще и шлемы, приборы ночного видения и бронежилеты.