Спикер Минобороны Александр Мотузянык сообщил оперативные данные с театра военных действий.

Как сообщает спикер, основные усилия вражеская армия концентрирует на формировании наступательного потенциала в восточной части Украины, перемещает на Донецкое направление подразделения из Полесского и Северского операционных районов, подвозит дополнительные резервы.

На Донбассе враг применяет артиллерию и авиацию, в частности, три бомбардировщика Су-24М, продолжает штурм в районе Рубежного, Нижнего, Новобахмутовки, пытается овладеть Мариуполем и рубежом Угледар — Марьинка.

За сутки на Донбассе украинские войска отбили семь атак врага, уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, 10 БТР.

В Южно-Бугском операционном районе российские войска пытаются закрепиться в границах Херсонщины, пополняют припасы.

На Волыни остается опасность вторжения российских войск с территории Беларуси.

На Полесье и в Северском операционном районе враг завершает перегруппировку и возобновляет боеспособность подразделений.

На Слобожанском направлении силы вражеские войска продолжают обстреливать Харьков и перегруппировываются для наступления на Изюмском направлении.

На Черном и Азовском морях ВМС РФ ведут разведку и огневую поддержку войск на Приморском направлении.