Город Буча в Киевской области посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Гегер. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 8 апреля.

Он отметил, что европейским политикам показали свидетельства зверств, совершенных российскими военными над мирными украинцами.

«Мы никогда не простим врагу этих преступлений. Совместно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы как можно быстрее остановить агрессора», – написал Шмыгаль.

