Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры рассмотрели «широкий спектр вопросов двусторонних связей», в том числе реализацию положений подписанной на высшем уровне 22 февраля Декларации о союзническом взаимодействии.

«В позитиве отмечено проведение различных мероприятий, приуроченных к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой», — указали в МИД РФ.

Лавров и Байрамов обсудили ряд региональных и международных сюжетов, рассмотрели ход реализации всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В том числе главы МИД коснулись деятельности Трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей, запуска Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и обеспечения условий для переговоров о подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе беседы были также обсуждены ситуация в Украине и вокруг нее, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.