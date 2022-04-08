Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что не призывал убивать пленных.

«Если бы я подразумевал в своем высказывании, что мы кого-то убиваем, я прямо бы сказал, что мы расстреливаем пленных. Просто во время интервью был вырван целый контекст, и я об этом даже написал журналисту», – сказал Мамука Мамулашвили Би-би-си.

При этом, по его словам, он может понять эмоции украинских военных, которые лицом к лицу встречаются с российскими военными.

«Убили – и чего они ожидают? Что с их пленными будут бережно обращаться? Это нонсенс. Эмоциональный фон очень высокий, и это обязательно должно быть учтено в международном праве. Я 30 лет на войне и такой жестокости еще не видел», — отметил Мамулашвили.