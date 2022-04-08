Британия отправит Украине бронемашины Mastiff. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии Sky News.

Mastiff представляет собой британскую версию американской бронированной шестиколесной патрульной машины Cougar 6×6 и может быть вооружен 7,62-мм пулеметом, 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом или 40-мм гранатометом.

Предполагается, что машины будут лишены чувствительного оборудования, а британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для обучения украинских военнослужащих.