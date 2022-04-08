Незаконные санкции против России рано или поздно закончатся, но их итогом может стать разрушенный мировой порядок и тяжелые последствия для глобальной экономики. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в своем Telegram-канале.

«Незаконные санкции, как и все в этом мире, временны и когда-нибудь закончатся. Их результатом будет разрушенный международный порядок и крайне тяжелые последствия для мировой экономики и жизни отдельных стран», — констатировал политик.

При этом, продолжил он, внимание избирателей в целом ряде государств будет отвлечено на «негодный объект путем обвинения России в их собственных экономических проблемах». «И даже сама отмена незаконных санкций будет сопровождаться бравурной риторикой об их высокой действенности. Хотя к тому времени всем будет ясно, что их результативность — абсолютная ложь. Таковы законы жанра», — считает Медведев.

Он отметил, что незаконные санкции всегда порождают деградацию системы международного права. «Нынешние беспрецедентные по широте, охвату и степени циничности меры незаконного воздействия вызовут дальнейший коллапс всех международных институтов, включая прежде всего ООН, и тотальное пренебрежение нормами международного права», — указал замглавы СБ России.

По его словам, в четверг, в частности, подобное произошло с Советом ООН по правам человека, «он утратил для России свою легитимность». «Дипломатические отношения также зайдут в полный тупик, их уровень с рядом государств будет понижен или произойдет их полный разрыв», — резюмировал Медведев.

Помощники президента США Джо Байдена, дезавуируя его заявления о стремлении сменить власть в РФ, по сути сослались на недееспособность американского лидера, считает Медведев.

По его словам, незаконные санкции в отношении России преследуют цель радикально ослабить государство и вызвать недовольство властями в целях их последующего смещения. «Президент США прямо сказал об этом, хотя его помощники и попытались дезавуировать заявление своего руководителя, сославшись, по сути, на его недееспособность», — отметил Медведев.