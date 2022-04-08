Власти Канады планируют запретить иностранцам покупать дома, пишет Bloomberg. Это ограничение должно стимулировать строительство, охладить рынок недвижимости и снизить стоимость квартир.

По словам источников, запрет не будет распространяться на студентов, иностранных сотрудников местных компаний и тех граждан других государств, которые постоянно живут в Канаде. Как сообщают власти, ограничение будет действовать два года.

В правительстве Канады также отметили, что за последние пару лет цены на жилье в стране выросли почти на 50%, поэтому для многих граждан покупка собственной квартиры превратилась в неосуществимую мечту.

На данный момент средняя цена на квартиру в Канаде составляет около 870 тыс. канадских долларов.