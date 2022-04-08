Европейский союз принял пятый блок санкций против России в ответ на спецоперацию на Украине, 8 апреля сообщает ТАСС.

В новом пакете — запрет российским судам заходить в порты стран Евросоюза и эмбарго на поставки российского угля. Запрет относительно угля вступит в силу в конце лета.

Кроме того, новые санкции также предусматривают запрет российским и белорусским операторам автомобильных перевозок передвигаться по территориям европейских стран. Исключение составляют медицинские и продовольственные товары.