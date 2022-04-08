Кассационный суд Армении 8 апреля отменил судебный приговор в отношении премьер-министра республики Никола Пашиняна, принятый в 2010 году, и вынес оправдательное решение в рамках дела «1 марта» в пользу последнего.

Решение суда первой инстанции общей юрисдикции суда г. Еревана от 19 января 2010 г. в отношении Никола Пашиняна по части 1 статьи 225 (массовые беспорядки) и решение Апелляционного уголовного суда РА от 9 марта 2010 года отменены. Он признан невиновным по части обвинения, предъявленного ему по части 1 статьи 225 УК РА, и оправдан.

Напомним, что Пашинян был признан виновным по делу о беспорядках 1 марта.