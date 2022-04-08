ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) пока не проводит никаких технических работ в Ханкенди.

Об этом заявил генеральный директор «Азеригаз» Руслан Алиев в ходе акции «Открытые двери».

«Абоненты, проживающие на этой территории, не являются абонентами ПО «Азеригаз»», — отметил Р. Алиев.

Напомним, что ПО «Азеригаз» провело ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, проложенном в город Ханкенди. В настоящее время город Ханкенди обеспечен природным газом.