Представители правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) выступают за выдвижение своего лидера и главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за усилия, которые он прилагает для урегулирования кризиса между Россией и Украиной, сообщает газета Hürriyet.

По информации издания, этот вопрос поднимался на заседании исполкома ПСР. «Нашему президенту нет нужды в Нобелевской премии мира, но если в свое время она была вручена [бывшему президенту США Бараку] Обаме, то за усилия, которые Эрдоган прилагает для обеспечения мира в Украине, нашему президенту необходимо присуждение Нобеля», — цитирует Hürriyet члена исполкома правящей турецкой партии Суная Карамака.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поддержал инициативу присуждения Эрдогану Нобелевской премии. «Обаме, который, по сути, ничего не сделал, Нобелевская премия мира была присуждена только за усилия в урегулировании палестинской проблемы», — сказал министр, дав понять, что эта награда носила символический характер. «Однако наш президент сделал намного больше, поэтому он достоин Нобеля», — приводит газета слова Чавушоглу.