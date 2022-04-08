Наш регион находится всего лишь в пяти шагах от мира. Именно так следует воспринимать пять условий, которые были выдвинуты Азербайджаном перед Арменией. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель и состоявшиеся там переговоры вновь актуализировали выдвинутые нами пять условий мира.

Очень важно, чтобы у граждан страны сформировались точные представления о происходящих событиях. Собственные наблюдения позволяют мне говорить о том, что в большинстве случаях мы имеем стереотипное представление о происходящих событиях. Политические процессы буквально переполнены различными стереотипами. Иными словами, зачастую, мы оцениваем ситуацию, основываясь лишь на навязываемые нам готовые шаблоны. Этими шаблонами являются комментарии ряда политиков и политологов, которые активно муссируются в бесконтрольном интернете. Комментарии интерпретируют события, поэтому объективная реальность искажается, а присущая радикалам предвзятость и однобокость даже «смещает» эту реальность.

Без академических нагромождений и каких-либо политических акцентов буквально в нескольких тезисах обозначим наши пять условий мира. Мирное и объективное содержание этих условий позволяет называть их абсолютными критериями мира. Наравне с Азербайджаном эти условия нужны всему региону. Их реализация станет не только гарантом стабильности, но и фундаментом устойчивого развития всего региона. Иными словами, Азербайджан вновь выдвигает инициативы как государство со статусом регионального лидера. Региональный лидер – это страна, которая несет ответственность не только за развитие своего государства, но и вносит лепту в развитие соседних стран.

Шаг первый. Взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга. Эти условия в буквальном смысле слова являются призывом к соблюдению международного права. Более того, они лишают некоторых возможности манипулировать данным конфликтом для удовлетворения их политических интересов. Конфликт перестает быть инструментом давления.

Шаг второй. Взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем. Благодаря этому условию смывается историческая подоплека существующего конфликта. Напомним, что именно исторический контекст периодически становится поводом для искусственной эскалации эмоций.

Шаг третий. Воздерживаться от угроз в адрес друг друга в межгосударственных отношениях, от применения силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН. Это условие является ни чем иным как признанием всех обязательств независимого государства перед международным правом и международными организациями. Данное условие продиктовано требованиями международного права, поэтому предупреждает какие-либо предвзятые и субъективные интерпретации.

Шаг четвертый. Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений. Данное условие лишает возможности возникновения каких-либо трений в будущем и выступает в качестве фундамента устойчивого развития всего региона. Кроме того, эти условия страхуют общества обоих стран от возобновления конфликта, в случае смены власти. Восстановление дипломатических отношений позволит в будущем всему региону в каких-либо конкретных вопросах выступать из единых позиций. Одна только вероятность существования данного сценария может изменить геополитический статус всего региона. Таким образом, данное условие может застраховать наши страны от украинского сценария.

Шаг пятый. Открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес. Реализация этого условия станет началом зарабатывания денег. Появятся новые альтернативные источники финансов, благодаря чему Армения сможет освободиться от оков статуса форпоста и марионеточной страны.

Таким образом, благодаря инициативе Азербайджана регион находится в пяти шагах от мира и стабильного развития.

Асиф Адиль