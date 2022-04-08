Российский рубль заметно вырос и поставил абсолютный рекорд на фоне антироссийских санкций – теперь он понизился до 76 рублей за доллар, таким образом, вернувшись на те же позиции, что занимал до вторжения в Украину. Эффективны ли в действительности санкции США и ЕС против России в качестве наказания за военное вторжение в Украину? В последнее время звучат мнения, что действия Запада — скорее «игра в санкции», нежели реальная попытка повлиять на экономику и политику Москвы. Отчасти об этом говорит продолжающееся сотрудничество ЕС с Газпромом, те темпы, с которыми Европа, вопреки заявлениям, пытается «расстаться» с российским газом.

Так, по мнению турецкого политолога Энгина Озера, которое он высказал в беседе с Minval.az, с момента начала войны в Украине, первые санкции против России, по логике вещей, должны были в первую очередь затронуть такой гигант российской экономики как Росатом, чья капитализация составляет триллионы рублей, а объекты инфраструктуры разбросаны по всему миру. Однако, этого не произошло. Также заявления Европы резко расходятся с делом, когда Евросоюз, по мнению политолога, по-прежнему не отключает от системы SWIFT Сбербанк и Газпромбанк, которые, по сути, и являются капиталообразующим ядром государственной финансовой системы России.

По мнению эксперта, Росатом является визитной карточкой внешнеэкономической политики России за рубежом, и странно, что такой важный инструмент Москвы оказался за бортом антироссийских санкций. Тут, как считает Озер, стоит разделить интересы США и Великобритании, и Евросоюза – здесь, безусловно, присутствует большая разница.

Также, отмечает эксперт, сейчас Газпромбанк начал активно работать в оккупированном Крыму, хотя раньше не делал этого, якобы опасаясь европейских санкций. При этом введенные санкции против российских олигархов, по мнению Озера, также отчасти на руку Путину.

«Часть этих олигархов не входят в действительности в близкое окружение Путина. Более того, ему даже выгодно существующее положение дел, потому что ряд этих олигархов частично потеряли свои капиталы и теперь не угрожают Путину своим влиянием», — отметил эксперт.

Как считает турецкий политолог, ущерб от санкций в немалой степени покрывает гиперприбыль России от продажи нефти и газа, цены на которые, из-за войны в Украине достигли астрономических высот. И во многом это связано с политикой США, которые так и не ввели каких-либо существенных санкций против Москвы.

«Если бы США в действительности хотели бы повлиять на Россию, то могли бы посредством давления на страны ОПЕК + и, в частности, на Саудовскую Аравию, добиться значительного снижения нефтяных цен. Как, кстати, уже и поступали с Россией в прошлом. А на самом деле мы видим, что попытки США противостоять росту нефтяных цен больше напоминает некий театр или имитацию действий», — отмечает политолог.

В результате военного конфликта в Украине США уже сейчас выигрывают в торговой войне с Китаем, потому что поставка китайских товаров в Европу усложнилась — резко подорожали цены на морские контейнерные перевозки. И теперь перевозка по воде одного контейнера из Китая, например, в Италию, подорожала от 3-4 тысяч до 8 тысяч долларов.

По мнению политолога, конфликт в Восточной Европе выгоден США, чтобы ограничить влияние Китая на Европу, его торговлю со странами ЕС и реализацию глобальных транзитных проектов – теперь, как ни странно, заменяющим элементом вместо Китая может стать Россия. Так, в частности, украинские порты уже не могут принимать поставки из Китая, их частично контролируют русские войска.

«США фактически дали зеленый свет русским, теперь они будут действовать в этом регионе. А второй четкий мотив – заблокировать торговые отношения ЕС с Россией. И по сути, эту задачу США тоже уже решили – торговля ЕС и России упала до рекордного минимума, до нуля», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров