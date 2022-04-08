Совет министров Кипра решил аннулировать паспорта четверых россиян, попавших под санкции Евросоюза. Об этом сообщает местная газета Politis и Reuters со ссылкой на свои источники в правительстве.

Имена этих четверых россиян собеседники Reuters не раскрывают, однако агентство указывает, что они получили так называемые «золотые паспорта» — по схеме, которая предусматривала получение гражданства страны за инвестиции в размере не менее €2 млн. Действие этой программы было прекращено в ноябре 2020 года, после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera, которое показало, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному.

По данным газеты Politis, также будут аннулированы паспорта родственников этих четверых россиян, всего — 21 паспорт.