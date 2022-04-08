В итоговом заявлении главы ЕС Мишеля нет упоминаний ни о «Нагорном Карабахе», ни о МГ ОБСЕ. Об этом сетует политолог Ерванд Бозоян, которого цитирует ереванский «Спутник».
По его мнению, «брюссельская встреча обслуживала повестку Азербайджана».
В итоговом заявлении главы ЕС Мишеля нет упоминаний ни о «Нагорном Карабахе», ни о МГ ОБСЕ. Об этом сетует политолог Ерванд Бозоян, которого цитирует ереванский «Спутник».
По его мнению, «брюссельская встреча обслуживала повестку Азербайджана».
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