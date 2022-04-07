В центре Тель-Авива наблюдается большое число военных и полицейского спецназа. Состояние двух пострадавших оценивается медиками как критическое, указывает радиостанция Kan.

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Два человека были убиты, еще четверо получили тяжелые ранения в результате теракта, при котором было применено огнестрельное оружие, в четверг вечером в центральной части Тель-Авива. Об этом сообщила радиостанция Kan.

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Израильские СМИ сообщают о 16 пострадавших при теракте в Тель-Авиве.



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В результате стрельбы в Тель-Авиве ранены пять человек, трое в критическом состоянии. Один нападавший убит, с двумя идет перестрелка, один смог скрыться.







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По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы в разных районах в центре Тель-Авива, трое в тяжелом состоянии, сообщает Ynet.

По данным портала, стрельба произошла около 21:00 на улицах Натана Хахам и Шац в районе центральной улицы Дизенгоф.

Как сообщает Times of Jerusalem, полиция призывает людей избегать улицу Дизенгоф. Пока неизвестно, задержали ли стрелявших.

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В Тель-Авиве произошел инцидент со стрельбой. В результате ранения получили 4 человека. Данную информацию приводит радиостанция «Кан».

Согласно информации полиции Тель-Авива, двое неизвестных открыли огонь по людям в центре города. СМИ отмечают, что в результате теракта есть погибшие.





