Соединенные Штаты и другие государства — члены Международного энергетического агентства (МЭА) направляют на рынок рекордный объем нефти в размере 240 млн баррелей. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Сегодня [в четверг] после круглосуточной дипломатической работы Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров МЭА объявило о рекордной коллективной отправке [нефти на рынок], когда ее страны — участницы, помимо Соединенных Штатов, направили [на рынок] еще 60 млн баррелей. Вместе с обязательствами Соединенных Штатов этот объем составит 240 млн баррелей. Это самая крупномасштабная за всю историю отправка [нефти на рынок] как из США, так и из других стран МЭА, и это поддержит американских потребителей и мировую экономику», — считает Псаки.

Псаки отметила, что в последнее время «цены на бензин выросли почти на доллар за галлон (3,785 литра) в связи с тем, что меньше нефти стало попадать на рынок, и сокращение предложения повышает цены на бензин для американцев. Мы будем продолжать принимать все возможные меры для увеличения предложения в ближайшей перспективе, чтобы семьи могли платить за бензин, и в то же время мы будем работать с международным сообществом для достижения энергетической независимости, которая снизит спрос на нефть и укрепит нашу экономику, основанную на применении экологически чистых энергоносителей».