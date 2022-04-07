Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

Песков ответил на вопрос, считает ли он экзистенциальной угрозой для России вступление Швеции и Финляндии в НАТО, которая «может привести к применению ядерного оружия».

«Что вы имеете в виду? Дальнейшее расширение НАТО? Нет, я не думаю», — сказал Песков в интервью Sky News, отвечая на вопрос. Он заявил, что не считает экзистенциальной угрозой для России и введённые экономические санкции, и оказываемое давление. «Нет, мы живем под санкциями уже пару десятилетий, и мы уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад…», — сказал Песков.