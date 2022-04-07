Совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также обороне, безопасности и борьбе с коррупцией пройдет в Шуше.

Будут обсуждены два вопроса, информирует «Репорт».

1. Проект закона об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии об обучении сил специального назначения ”Кавказский орел”.

2. Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Закон «О валютном регулировании».