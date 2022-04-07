Американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

«Они очень, очень благодарны за 60 тысяч противотанковых… и около 25 тысяч систем противовоздушного вооружения, которые были отправлены Соединенными Штатами, нашими союзниками и партнерами», — сказал он на бюджетных слушаниях в сенате.

По словам Милли, США сейчас ищут бронетехнику и артиллерию, которую украинцы могли бы использовать без дополнительной подготовки.