Договорённости, достигнутые в Брюсселе, как того и следовало ожидать, весьма горячо комментируют в Ереване. И реакцию местного «болтающего класса» можно описать одним словом: «еврошок».

Заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян так высказался о вчерашней встрече:

«Недавно было опубликовано заявление президента Европейского совета по поводу встречи в Брюсселе.

1. Ни слова об «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Minval), его будущем, статусе.

2. Ни слова о сопредседателях Минской группы ОБСЕ.

3. Отсутствие осуждения недавней азербайджанской агрессии.

4. Вместо этого — поручить министерствам иностранных дел заняться подготовкой мирного договора.

5. Вместо этого — обязательство создать к концу апреля Совместную пограничную комиссию.

6. Вопрос армянских военнопленных приравнивается к вопросу пропавших без вести (предположительно Азербайджаном в первую войну).

7. Поддержка зеркального вывода войск (его опасные последствия мы видели в Караглхе)».

Отметим, что Армен Ашотян откровенно выдаёт желаемое за действительное. Никакого «вопроса армянских военнопленных» нет в природе. Азербайджан, напомним, освободил всех военнопленных по принципу «всех на всех» еще по горячим следам 440-дневной войны, А террористы и диверсанты, пойманные на месте преступления, считаться «военнопленными» никак не могут. Тем более трудно понять, где господин Ашотян углядел «зеркальный вывод войск» или хотя бы их «зеркальный отвод». Но тем не менее один из лидеров бывшей правящей партии — Республиканской — открыто констатирует оглушительный дипломатический провал Армении.

С ним солидарен и политолог Эдгар Элбакян, который назвал встречу в Брюсселе «очередным актом захоронения армянских национальных интересов под эгидой политического Запада». По его словам, в заявлении президента ЕС ничего не говорится о статусе «Арцаха». А отсутствие упоминания МГ ОБСЕ говорит о фактическом упразднении МГ. Что же касается фиксации «зеркального вывода войск», то это означает «сдача новых армянских территорий».

А еще один политолог, Тигран Григорян, заявил, что на данный момент можно констатировать, что Армения вновь отказалась от своей позиции, озвученной заранее.

«1. Армения согласилась на двустороннюю комиссию по вопросам делимитации, без реализации шагов по стабилизации напряженной ситуации на границе. Хотя об этих шагах говорилось в заявлении, принятом по итогам трехсторонней встречи в Сочи 26 ноября 2021 года.

2. Армения отказалась от той позиции, что мирные переговоры должны стартовать при посредничестве Минской группы ОБСЕ и под эгидой последней».

Таким образом, победу азербайджанской дипломатии и провал армянской признают и в Ереване. И то, что некоторые там готовы объявить «предательством», на самом деле является пусть запоздалым и частичным, но все же признанием сложившихся в регионе реалий, да и международное право тоже никто не отменял.

Так что армянский политический бомонд ждёт еще немало плохих новостей и глубоких разочарований.

Отдел политики Minval.az