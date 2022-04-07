Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного и морского базирования ВС РФ минувшей ночью были уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых снабжали топливом украинские войска.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России нанесла удары по 29 военным объектам Украины, в том числе по двум командным пунктам, по радиолокатору подсветки целей и наведения ЗРК С-300 в районе Курахово, семи артиллерийским батареям, складам с вооружениями и боеприпасами и т.д.

Также сообщается, что средства противовоздушной обороны ВС России ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов в районах н. п. Новоселовка Вторая, Червоная, Новоградовка, Иловайск, Харцизск.