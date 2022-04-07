За время войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 900 военных убитыми. Украинские силы уничтожили почти 700 танков, 150 самолетов и тысячи бронированных машин и автомобильной техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 7 апреля:

Личный состав — около 18 900 человек

Танки — 698 единиц

Боевые бронированные машины — 1891

Артиллерийские системы — 332

РСЗО — 108

Средства ПВО — 55

Самолеты — 150

Вертолеты — 135

Автомобильная техника — 1358

Корабли/катера — 7

Цистерны с ГСМ — 76

БПЛА оперативно-тактического уровня — 111

Специальная техника — ​​25

Пусковые установки ОТРК — 4

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — отметили в Генштабе.