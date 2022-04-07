За время войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 900 военных убитыми. Украинские силы уничтожили почти 700 танков, 150 самолетов и тысячи бронированных машин и автомобильной техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 7 апреля:
Личный состав — около 18 900 человек
Танки — 698 единиц
Боевые бронированные машины — 1891
Артиллерийские системы — 332
РСЗО — 108
Средства ПВО — 55
Самолеты — 150
Вертолеты — 135
Автомобильная техника — 1358
Корабли/катера — 7
Цистерны с ГСМ — 76
БПЛА оперативно-тактического уровня — 111
Специальная техника — 25
Пусковые установки ОТРК — 4
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — отметили в Генштабе.
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