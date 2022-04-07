Компания SOCAR с 4 апреля начала остановку Бакинского НПЗ им. Гейдара Алиева (БНПЗ) для проведения плановых ремонтных работ.

«С понедельника, 4 апреля, был начат процесс временной остановки части установок Бакинского НПЗ SOCAR имени Гейдара Алиева для проведения плановых профилактических работ. После их выполнения, на заводе планируется поэтапный пуск новых основных технологических установок в рамках проекта модернизации завода, необходимых для начала производства дизеля по стандарту Евро-5», — сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель вице-президента, пресс-секретарь компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Кроме того, он сообщил, что в связи с остановкой БНПЗ на профилактику, с 5 апреля работа химпредприятий производственного объединения «Azerikimya» компании SOCAR, получающих сырье с этого завода, также остановлена для проведения профилактики.