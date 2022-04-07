Для обеспечения безопасности Армения должна состоять в военном блоке НАТО. Подобного мнения придерживается 34,1% респондентов, участвующих в социологическом опросе «Армения на перекрестке: ориентация, приоритеты и внешнеполитические ожидания». Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на ереванские СМИ.

Опрос проводился специалистами Экспертного центра SOCIES при содействии ЕрГУ и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра. В нем приняло участие 1530 человек, из коих 570 — жители Еревана, 430 — областных городов, 530 — сел. Возрастная категория респондентов следующая: от 18 до 34 лет — 531 человек, от 35 до 49 лет — 387 человек, от 50 по 64 лет — 374 человека, и выше 65 лет — 238 человек.

Исследование посвящено внешнеполитическим приоритетам армянского общества после «бархатной революции» и 44-х дневной войны в Карабахе.

В частности, ставился акцент на общественном восприятии «друзей» и «врагов», общественном понимании «дружественных» и «недружественных» государств и связанных с ним нежелательных политических трендов, на развитии российского, европейского, американского (западного) направлений в международных отношениях.

Согласно опросу, только 29,1% респондентов в вопросе «зонтика безопасности» склоняются в сторону ОДКБ, 26% — не считают гарантом безопасности для Армении ни один, ни второй военный блок, а 10,7%, как ни странно, и вовсе не имеют представления об этих структурах.

При этом наиболее перспективным, опрошенные считают членство Армении в Европейском Союзе (46,1%). За нахождение в ЕАЭС отдали голоса 28,7% респондентов, 12,5% не поддерживают ни один экономический союз, а 12,6% ничего не известно об этих объединениях.

С точки зрения образования армянская общественность предпочитает связать будущее с ЕС (56%), чуть меньше с США (37%), с отрывом после которой следует РФ (29%) и Китай (15%).

Согласно результатам опроса, 69,7% респондентов придерживаются мнения, что Армении необходимо ограничить отношения с РФ и расширить с ЕС и США. При этом 26,4% считают единственным вариантом для Армении стратегическое сотрудничество с РФ, а 3,9% и вовсе выступают за прекращения сотрудничества с РФ. Основной причиной, препятствующей развитию отношений с Западом, респонденты считают тесные связи Армении с РФ.