Договоренности, достигнутые по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета ЕС Шарля Мишеля в Брюсселе 6 апреля, соответствуют интересам Баку, заявляет МИД Азербайджана.

«Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе с участием президента Совета ЕС является очередным важным шагом для обеспечения будущего развития региона в условиях мира и безопасности и соответствует интересам Баку.

По итогам встречи достигнута договоренность поручить главам внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении начать работу над будущим мирным договором на основе инициативы, выдвинутой Азербайджаном год назад, и базовых принципов, представленных со стороны Баку некоторое время назад», — говорится в сообщении МИД.

Кроме этого, стороны договорились создать до конца апреля Совместную пограничную комиссию по вопросам делимитации и демаркации государственной границы.

«В ходе встречи Алиев, Мишель и Пашинян подчеркнули важность гуманитарных мер в укреплении мира и доверия между сторонами, включая решение вопросов, связанных с пропавшими без вести, необходимостью разминирования, и отметили, что ЕС поддержит гуманитарное разминирование, реабилитацию и реконструкцию в регионе. Лидеры также отметили важность открытия транспортных и иных коммуникаций между двумя странами. Было подтверждено, что ЕС готов поддержать развитие транспортной инфраструктуры в регионе», — отмечается в заявлении.