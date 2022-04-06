Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Украина вполне способна одержать победу в войне, развязанной Россией.

«Конечно, они могут победить. Доказательство тому — это буквально те результаты, которые мы видим каждый день… Безусловно, они могут победить», — цитирует Кирби агентство Рейтер.

Это лишь одна из оценок хода конфликта в западных военных ведомствах. Вот еще несколько:

— Анонимный представитель Пентагона рассказал многим СМИ сразу (поясним для тех, кто не так пристально следит за этим, — это нормальная практика), что российские войска полностью покинули Киевскую и Черниговскую области (украинские власти в среду подтвердили, что дорога между Черниговом и Киевом отныне открыта). Американские военные вначале отнеслись к объявленным Россией планам «передислокации» войск в этом районе с большим недоверием, но сейчас признают, что все эти войска ушли.

— По данным Пентагона, всего с северо-востока Украины Россия вывела около 40 батальонных тактических групп, или около 40 тысяч человек. Теперь они проходят переподготовку и пополнение на территории Беларуси и России; американские военные пока не уверены, что эти соединения смогут быстро восстановиться для участия в войне на другом театре, например на Донбассе.

— С этим перекликается анализ одной из западных спецслужб, с которым познакомили корреспондента Би-би-си Пола Адамса: Россия «абсолютно утратила инициативу». По словам источников, переброска выведенных с севера Украины войск на Донбасс займет минимум неделю — а возможно и не одну неделю. Поэтому угроза Киеву «в обозримом будущем ограничена», что не отменяет возможности ракетных и авиаударов по столице Украины.