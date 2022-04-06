Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с начала «Операции Z» в Украине уничтожили 408 беспилотников, 216 установок РСЗО и 1987 танков и бронемашин.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолётов, 93 вертолёта, 408 БПЛА, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок РСЗО, 862 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал он в ходе брифинга.