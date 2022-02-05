Европейские морозы могут поспособствовать монополии на использование газопровода «Северный поток — 2»

Компания «Газпром» может получить монопольное право на использование газопровода «Северный поток — 2» в случае прихода морозов в Европу, пишет журналист польской газеты Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.

По его словам, Россия попытается использовать «внезапный кризис» на европейском энергетическом рынке «в своих целях».

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«Одна из них состоит в том, чтобы «Газпрому», вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода «Северный поток — 2», — приводит слова Кублика РИА Новости со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Он отметил сложность ситуации из-за отсутствия запасов газа в хранилищах Германии, Австрии и Нидерландов.