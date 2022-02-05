Азербайджан и Иран договорились об ускорении обслуживания грузовиков на границе

Движение грузовиков на иранско-азербайджанских пограничных пунктах будет ускорено.

Договоренность об этом была достигнута на встрече иранских и азербайджанских таможенников, отмечает АПА.

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На встрече, состоявшейся в административном здании Астаринского таможенного управления, официальные лица двух стран договорились о сокращении времени ожидания грузовых машин на погранично-пропускных пунктах и ускорении процесса перехода грузовиков через границу.

Отметим, по данным официальных лиц двух стран, за последние 11 месяцев грузовые перевозки между Ираном и Азербайджаном выросли на 62.5 процента.